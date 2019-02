Boek met verdwenen wielerbanen bewijst opnieuw rijke wielerhistorie van West-Brabant

Rucphen wil ‘veel bezoekers’ trekken met Leisure­park Binnentuin

10:41 RUCPHEN - Nee, nee, op die miljoen bezoekers van de Binnentuin wil Martien de Bruijn niet afgerekend worden. ,,Dat is maar een stip aan de horizon", zegt de wethouder die sinds de laatste verkiezingen kartrekker is van het ambitieuze toeristische project in de gemeente Rucphen. ,,Het is een streven dat aangeeft dat we er een heleboel mensen mee willen trekken.”