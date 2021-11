Boeiende avond over het leven van commando’s: ‘Ik hoop dat de betrokkenheid zo groter wordt’

ROOSENDAAL - Je kon een speld horen vallen dinsdagavond, in de bomvolle zaal van schouwburg De Kring in Roosendaal. Drie betrokkenen bij de commando’s hielden er een indrukwekkend verhaal over hun werk en persoonlijke ervaringen bij de commando’s.

JCI Roosendaal (de Juniorkamer) had het evenement georganiseerd. JCI-lid Thijs van de Vijfeijken had daartoe het initiatief genomen. Hij was tijdens een avond voor de tv onder de indruk geraaakt van Sven de Bruijn, defensie-attaché voor Afghanistan bij het ministerie van Defensie en luitenant- kolonel der commando’s.

Grote verbinding

,,De Bruijn vertelde bij Op1 over de evacuatie in Afghanistan”, zegt Van de Vijfeijken. ,,Door de kazerne van het Korps Commando Troepen hier, voelen Roosendalers een grote verbinding met de commando’s. Ik hoop dat door dit event de betrokkenheid nog groter wordt. De opbrengst van vanavond - ruim 4000 euro - komt trouwens ten goede aan de Commando & Family Foundation, voor oud-forces en familie van commando’s.”

Na de opening door burgemeester Han van Midden, deed De Bruijn aan de hand van intrigerende foto’s en een film zijn verhaal over de moeilijke situatie in Afghanistan tijdens de evacuatie vanuit Kabul. Hij begon zijn relaas met de angstige situatie op 26 augustus, de laatste dag dat evacuatie mogelijk was. ,,Toen ik veilig in Islamabad was, belde ik mijn vrouw. Zij vertelde dat de uren daarvoor de langste in haar leven waren geweest.”

Extreme expedities

Als tweede spreker bracht voormalig sniper Sierd Nutma een eerlijk verhaal over zijn ervaringen als commando, maar ook over zijn leven als dakloze en over extreme expedities. Hij legde uit hoe die ervaringen hem helpen als trainer op het gebied van mentale veerkracht. Als laatste gaf voormalig officier der commando’s Ray Klaassens uitleg over de Commando & Family Foundation.