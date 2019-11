Bodewoning in het Emile van Loonpark in Roosendaal is eindelijk verkocht: ‘Weer een rotte plek minder’

Heemkring gaat terug naar de oorsprong van het Land van Gastel in de 13e eeuw

20 november OUD GASTEL- In de lange aanloop naar het 750 jarig bestaan van Oud Gastel in 2025 gaat heemkundekring Het Land van Gastel deze donderdag terug naar de oorsprong van het dorp. Het bestuur heeft Evert Jan van de Kaa gevraagd een voordracht te geven over Marsilius, in de dertiende eeuw de eerste pastoor van Gastel.