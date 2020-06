Bodemonderzoek om oud Staalunieterrein een nieuwe toekomst te geven

STAMPERSGAT - Of toekomstige woningbouw op het voormalige Staalunie-terrein in Stampersgat kans van slagen heeft? Wethouder Hans Wierikx durft er geen voorspelling op los te laten. Toch vraagt hij de gemeenteraad geld vrij te maken voor een ‘duurzame bestemming’ van het terrein.

,,Een complexe situatie, maar voor de leefbaarheid van Stampersgat van groot belang‘’, aldus Wierikx. ,,Woningbouw is vanwege de geur- en geluidcontouren van Suiker Unie een lastig verhaal. Bovendien is de bodem van het Staalunie-terrein verontreinigd. Dat laatste gaan we onderzoeken.‘’

Eigenaar Reesink

Voor een nieuwe bestemming van het centraal in Stampersgat gelegen terrein is de gemeente wel afhankelijk van Royal Reesink BV, eigenaar van de zes hectare bedrijventerrein. De grond wordt gehuurd door tweedehands transporthandelaar Piet Mostert. Wierikx: ,,Eigenaar en huurder zijn in gesprek over beëindiging van het gebruik van de loodsen en het terrein. In afstemming met de eigenaar kunnen we in dit stadium al bodemonderzoek verrichten.‘’

Het terrein grenst aan de noordkant aan de Mark. Westelijk beginnen de fabrieksgronden van Suiker Unie, zuidoostelijk ligt het dorp Stampersgat. De eerste bedrijvigheid dateert al van 1866 toen de eerste suikerfabriek (Gastelsche Beetwortelfabriek) zich hier vestigde. Toen de fabriek opschoof buiten de dorpskern richting Dinteloord, kwam er een slopersbedrijf en weer later de Staalunie.

Geen nieuwe bedrijvigheid