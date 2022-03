BN DeStem Slotdebat, vanuit schouwburg De Kring: ‘Een échte Roosendaler stemt’

tweede klasse E TSC en VOAB spelen gelijk, RBC profiteert en is medekoplo­per

TSC pakte in de topper op het veld van VOAB een punt (1-1), terwijl JEKA veel te sterk was voor rode lantaarn Tilburg, 5-1. Door met 2-5 te winnen bij Beek Vooruit, en het gelijkspel tussen VOAB en TSC, is RBC sinds zondagmiddag medekoploper.

13 maart