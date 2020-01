BMW- en MINI-dealer Zwartepoorte is verkocht

ROOSENDAAL - John Zwartepoorte (65) verkoopt zijn autobedrijven in Roosendaal en Goes aan de Brabantse Renova Group. Ruim dertig jaar runde hij de bekende BMW- en MINI-dealer Zwartepoorte. Het was een ingrijpend besluit. ,,Maar het is tijd voor iets anders.”

Zwartepoorte gaat binnenkort verder onder de vlag en de naam Renova. Door de samenvoeging ontstaat een automotive-bedrijf met ongeveer 250 mensen, verdeeld over zeven vestigingen. Er vallen geen ontslagen, benadrukt de Tilburgse directie van Renova Group. Voor de klanten en hun afspraken met Zwartepoorte verandert er naar haar zeggen niets.

Markt

Tegen zijn zeventig medewerkers zei de geboren Goese autoverkoper Zwartepoorte onlangs: ‘Als ik tien jaar jongere was geweest, was ik nog tien jaar doorgegaan.’

,,Maar ik ben geen 55 meer”, stelt John Zwartepoorte nu nuchter vast. ,,Alleen al in de afgelopen vijf jaar is de automarkt enorm hard veranderd. De crisis speelde er een rol in, de veranderende vraag van naar meer jong gebruikte auto’s, de strengere eisen van fabrikanten en importeurs en de elektrificatie van auto’s. De markt zoekt naar andere verdienmodellen. We kunnen nog prima mee in die veranderingen. Maar ik ga dat op mijn leeftijd niet meer doen en heb daarom gezocht naar een overnamepartner.”

De Bredase vestiging van Renova Group.

Renova

Volledig scherm John Zwartepoorte: 'Gerust hart.' © privé Dat is het familiebedrijf Renova Group. Dat begon in 1961 als BMW-dealer in Tilburg. Inmiddels heeft het concern vestigingen in Etten-Leur, Breda, Waalwijk, Tilburg en Bladel en Etten-Leur. Daar komen Goes en Roosendaal nu bij. De zeventig mensen van de Zwartepoorte Groep gaan mee. Ook het schadeherstelbedrijf neemt Renova van Zwartepoorte over. ,,Er zit een sterk managementteam van mensen die al twintig jaar bij het bedrijf werken. Ik kan met een gerust hart stoppen. Renova is voor mij een heel bewuste keuze.”

Voor de klanten verandert er niets, benadrukt John Zwartepoorte. Niet voor die van BMW en Mini, maar ook niet voor die van Land Rover en Jaguar. Want ook van die merken blijft de verkoop en het onderhoud in Goes bestaan.

Noodzakelijk

Financieel directeur Patrick Paymans van Renova is blij met de samenvoeging. ,,Omdat Zwartepoorte een goed bedrijf is en omdat wij schaalvergroting zochten. Die is in deze markt voor ons noodzakelijk. Het is een strategische keuze om verder te groeien in het premium segment, om onze positie te versterken.”