Bluesgitarist Ralph de Jongh vrijdag in Roosendaal, 'Ik ben in de bloei van mijn leven'

Ralph is nu 42 jaar, woont in Woudenberg op de Utrechtse Heuvelrug en vertelt momenteel alles prima op de rails te hebben. ,,Toen ik 21 jaar was, half zo oud als nu, ben ik al eens met pensioen gegaan. Volledig met muziek gestopt, omdat ik het muzikaal niet had gered. Na een studie Chinese filosofie en werken als loodgieter kwam ik de inmiddels overleden Harry Muskee tegen.



De man van Cuby & The Blizzards heeft me er muzikaal weer bovenop gebracht. Ik tekende een platendeal, trad op bij Giel Beelen, maar werd in 2013 toch weer teruggeworpen door een burn-out. Die heeft ruim een jaar geduurd. Daarna ben ik alles zelf gaan managen. Op mijn eigen tempo. Ik doe precies wat ik voel dat ik moet doen. Bovendien heb ik een partner die me helpt, met muziek, de website en zo meer.''