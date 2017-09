Blues leeft al tien jaar in Nispen

Vijf bluesformaties die ieder op hun eigen manier laten horen dat het genre allesbehalve afgekloven is. Als uitsmijter fungeert de legendarische, nog altijd springlevende formatie Barrelhouse. Feitelijk is Café De Gouden Leeuw ook een barrelhouse. De term komt uit Amerika en staat voor drankgelegenheden waar vanuit barrels (vaten) wordt getapt. Die barrelhouses worden ook wel juke joints genoemd. Plekken waar mensen samenkomen en het gezellig hebben met een alcoholische versnapering en een eerlijk stukje livemuziek. Geheel toevallig is het niet dat in Nederland twee vooraanstaande blues bands zich The Juke Joints en Barrelhouse doopten.

Barrelhouse

De Nederlandse band Barrelhouse zag het eerste daglicht in 1974. Een aantal bandleden verruilden zanger Oscar Benton in voor zangeres Tineke Schoenmaker en is haar tot op de dag van vandaag trouw. Er waren wel wat bezettingswisselingen onderweg, maar sinds 1993 is veel van de originele bezetting weer intact. Bluesmuziek is niet altijd vrolijk. In die zin is het een afspiegeling van het echte leven.

Tineke Schoenmaker werd daarin niet gespaard. Ze werd al bekroond tot beste blueszangeres van Nederland en wie haar liedjes over afscheid, frustratie, verdriet, boosheid en mislukte relaties hoort vertolken snapt meteen waarom. Haar band, met de gebroeders Johnny en Guus LaPorte op gitaar, Jan Willem Sligting op bas en accordeon, Bob Dros op drums en Han van Dam op piano, speelt daarbij ingetogen, als het liedje daar om vraagt, maar ook lyrisch als ze los kunnen gaan.

Het is een misvatting dat Barrelhouse louter op routine leunt en van herkauwen houdt. In 2016 verscheen nog een uitstekend splinternieuw studioalbum: Almost There. Niet alleen groeit de muzikale omlijsting van het zestal met de tijd mee, ook de onderwerpen in de liedjes zijn gerelateerd aan wat ook mensen van hun leeftijd (zestigers) zoal meemaken. Aangrijpend is de gospel I Wish I Could Pray waarin ze de dood van haar lang geleden jong gestorven moeder alsnog deels verwerkt. Dit jaar ontving Barrelhouse uit handen van Wilfried de Jong de Edison Jazzism Publieksprijs 2017 voor Almost There. In Nispen sluiten het festival af waar het publiek met optredens van Uncle Jimmy, Stackhouse, Mike's Electric Mud en Hoodoo Monks alvast heerlijk opgewarmd is.

Pogramma Nispen Blues seizoen 2017-2018:

16 september: festival met Barrelhouse, Hoodoo Monks en anderen (vanaf 18.30 uur). 28 oktober: Easterfield (21.00 uur). 9 december: Moonyard (21.00 uur). 7 januari: Nispen Blues Muziekquiz (14.00 uur). 27 januari: More Than Blues (21.00 uur). 10 maart: The Roy Mette Band (UK) (21.00 uur). 28 april: Rusty Nuts, The BluesBones (B) (21.00 uur). Café De Gouden Leeuw, Kerkplein 3 in Nispen.