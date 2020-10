Blote tepels mogen in Rucphen: ‘Niet obsceen en zeker niet pornografisch’

,,Dat je zo'n beeld in de openbaarheid durft te brengen, niet normaal! Is dat wel gepast in een openbare ruimte. Ik zal de gemeente waarschuwen!'' Tuuuut, ging de telefoon toen de verbinding werd verbroken door een anonieme durfal die zijn ongenoegen kenbaar wilde maken over een banner die aan de gevel van het voormalige gemeentehuis in het centrum van Rucphen is bevestigd.