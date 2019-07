Blommenkinders surfen terug naar de 60's en 70's in Roosendaal

ROOSENDAAL - De laatste zondag in juli mag het fleurigste jurkje uit de kast en kunnen de bloemetjes weer in het haar worden gevlochten. Op editie 13 van Blommenkinders is zelfs een zwemoutfit oké; in het Vrouwenhofpark komt een stukje strand uit het Californië van de jaren zestig, om je als Beach Boy, óf Girl, te laten vereeuwigen tijdens het fotomoment.

De laatste zondag in juli mag het fleurigste jurkje uit de kast en kunnen de bloemetjes weer in het haar worden gevlochten. Op editie 13 van Blommenkinders is zelfs een zwemoutfit oké; in het Vrouwenhofpark komt een stukje strand uit het Californië van de jaren zestig, om je als Beach Boy, óf Girl, te laten vereeuwigen tijdens het fotomoment. Willem Jongeneelen

Podium van Armand

Vier podia, zestien bands. Die acts hebben één ding gemeen: ze dragen de muziek uit de 60's, en inmiddels ook 70's, een warm hart toe. Blommenkinders begon in 2007 om veertig jaar na The Summer Of Love de muziek van toen te laten herleven. Niet alleen de festivalnaam is een verwijzing naar het gelijknamige liedje uit 1967 van de in 2015 te vroeg overleden protestzanger Armand, ook een van de podia op het festivalterrein is naar de zanger vernoemd die de eerste editie opende.

Artiesten

Op die podia zijn er tributes te beleven van artiesten variërend van Fleetwood Mac, Bob Dylan, Paul McCartney, Neil Diamond, AC/DC, het in 1970 op het festival in het Kralingse Bos aanwezige Pink Floyd tot Joe Cocker en The Who, beiden aanwezig op het festival der festivals, Woodstock, in 1969. Ook staan er een aantal ‘originals’ op Blommenkinders. Thijs van Leer laat met jongere bandleden horen waarom het 50-jarige Focus nog altijd relevant klinkt, Frank Kraaijeveld doet hetzelfde in de al sinds 1961 actieve formatie Bintangs, in Band Of Friends houden onder meer oud-bandleden de muziek van de Britse blueslegende Rory Gallagher levend. De 60-jarige Jan Rot brengt een aantal eigen hits plus bijzondere hertalingen van klassiekers van weleer.