Blommenblues zaterdag in Roosendaal, met Farstreet,'Spierballenblues, piepend en krakend’

,,Mijn muziek is de laatste jaren weer iets steviger geworden. We beginnen en eindigen de nummers wel binnen een kadertje, in het midden is er veel vrijheid, zoals in de jaren zeventig. Soms zijn mijn solo's kort en krachtig, soms zoek ik de grens op. Het repertoire bestaat uit rock en spierballenblues. Het mag piepen en kraken."

Covers

Jasper wordt zondag 42 jaar en was nog niet geboren toen veel songs verschenen. Toch liggen zijn muzikale roots steeds meer in de popmuziek. ,,Noten kan ik niet lezen, toch wil ik met mijn gitaar graag een verhaal vertellen. Dat gaat via robbertjes uitvechten, waarbij alles uiteindelijk weer op zijn pootjes terechtkomt. Aan mijn spel kun je afhoren hoe ik me voel. Of ik boos ben, de zon schijnt of dat er donkere wolken voorbij drijven. Omdat bassist Gerben over een fraaie oerschreeuw beschikt en nu soms ook de leadzang voor zijn rekening neemt, kan ik nog meer dat gevecht met die zes snaren aangaan.”