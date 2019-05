Blokken voor de eindexamens: ‘Eerlijk? Dit is de eerste dag dat ik aan het leren ben’

Zowel in het Chassé Theater als in de Nieuwe Veste in de Bredase binnenstad is het deze week beduidend drukker dan normaal. Donderdag is het al zover, de zenuwen beginnen langzamerhand toe te nemen. Een veertigtal scholieren is hard aan het werk in de Bredase bibliotheek.



Op de ene tafel ligt het bezaaid met papier, aantekeningen, flesjes drinken, blikjes energiedrank en een mobiele telefoon of een tablet. Op de andere tafel staat hooguit een laptop en is het opgeruimd. De één luistert muziek via een dikke koptelefoon tijdens het leren, terwijl iets verderop juist heel nauw onderling samengewerkt wordt. De een is hoog in de concentratie, de blik gericht op boek of beeldscherm, de ander raakt gauw afgeleid en is druk doende met social media. Of Tinderen. Lang niet iedereen in de bibliotheek is bezig met de eindexamens. En alles geschiedt in rust, zonder dat het muisstil is.