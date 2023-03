Blokje oude KAAS tijdens nieuw event in De Kring

COLUMN Wij vrouwen hoeven niet ons mannetje te staan

,,Ik mag het misschien niet zeggen, maar de dames die nu in de techniek belanden zijn de dames die het aanvliegen alsof ze een man zijn.” Bam! Daar sloeg directeur Kim van Dongen van Thinking Steel in Gilze keihard de spijker op zijn kop in BN DeStem.