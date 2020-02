Bløf is de headliner van het tweede Rooskleurig Festival

‘Trots’

Programmeur Koen Vaas van Trophies Events is in zijn nopjes met de komst van de Zeeuwse band: ,,We zijn erg trots dat we een grote nationale act als Bløf hebben kunnen boeken. Toch de act met de meeste quoteringen in de Top 2000 van alle Nederlandse bands. Daarmee is ons programma in balans, want we bieden ook onze oudere bezoekers een herkenbaar geluid.’’