Bloemist zegt Bosschenhoofd na 30 jaar vaarwel

BOSSCHENHOOFD - Vijftig jaar nadat de laatste trein er stopte, verliest het oude stationsgebouw in Bosschenhoofd opnieuw zijn functie. Zondag sluit Bloemenboetiek de Goudsbloem zijn filiaal in het rijksmonument.

Eigenaar Kees Notenboom (58) knapte het voormalige station Seppe begin jaren negentig met eigen handen op om zijn winkel erin te vestigen. ,,Je begrijpt dus wel dat we dit besluit niet zomaar nemen. Het is een prachtig gebouwtje. We hebben er lang over nagedacht en het al een paar keer uitgesteld, maar je moet een keer de knoop doorhakken.''

De Goudsbloem gaat wel door in Roosendaal en Hoeven. ,,Ik wil al langer terug naar twee winkels, dat is handiger werken. Een paar jaar terug hebben we Rucphen ook afgestoten'', legt Notenboom uit. ,,Het is niet dat het in Bosschenhoofd slecht liep, maar die andere twee zijn wel drukker.''

Leefbaarheid

Ondertussen maakt de ouderenbond zich zorgen over de leefbaarheid in het dorp, waar men eerder al onder meer de supermarkt en de pinautomaat zag verdwijnen. ,,Wéér gaat er iets weg uit Bosschenhoofd. Heel jammer'', is Nol Krijnen van de bond teleurgesteld. ,,We hebben straks alleen nog een slager. Blijkbaar is er geen boterham te verdienen hier, terwijl de vraag er vanuit ons wel is.''

Opvallend is dat het dorp qua aantal inwoners juist groeit, mede door de nieuwbouw van de laatste jaren. ,,Het verbaast me eigenlijk dat er zoveel mensen van elders nog hierheen komen. Maar die gaan natuurlijk allemaal met de auto boodschappen halen.'' Voor veel ouderen ligt dat anders. ,,Er zijn er nog die naar Oudenbosch fietsen, maar op de terugweg loopt de weg omhoog. Dat wordt steeds zwaarder.''