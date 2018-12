Bloembakken moeten hardrijders in de Gezellelaan in Roosendaal afschrikken

video Voor kapster Karima is doofheid geen obstakel voor succes

12:50 OUDENBOSCH - De grote spiegel in de kapsalon van Karima Makioui heeft meer dan alleen het zicht op een nieuw kapsel. Voor de 27-jarige haarstyliste uit Oudenbosch is het de manier om met haar klanten te communiceren. Liplezen wel te verstaan; Karima is doof.