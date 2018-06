Blind voor één dag: een dag in de schoenen van je slechtziende dochter

Eis 240 uur werkstraf voor geweldsfei­ten Oudenbos­sche­naar

17:30 BREDA/ROOSENDAAL/OUDENBOSCH - Heeft een 20-jarige jongen uit Oudenbosch zich schuldig gemaakt aan doelbewust ‘kopschoppen’ of trapte hij ‘slechts’ éénmaal, in een reflex, tegen het gezicht van het slachtoffer? Officier van justitie Kristel Simpelaar eiste donderdag voor dit feit, en twee andere geweldsincidenten in Roosendaal, 240 uur werkstraf en drie maanden voorwaardelijk.