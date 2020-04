Blijdschap in Wouw over afkeuring zonnepark: ‘Zo’n vernietigend advies is niet te negeren’

Felle kritiek

Deze krant berichtte gisteren over het advies van de provincie Noord-Brabant om niet verder te gaan met het ontwikkeling van dat omstreden park, het zou gezien het bijzondere landschap daar niet mogen.



Daarnaast floot de provincie ook de gemeente Roosendaal terug: die zou er verstandiger aan doen om voortaan eerst goed te kijken naar de locatie. Nu was die al in beton gegoten en konden inwoners daar niet meer over meepraten, maar alleen over hoe die parken in het landschap weggewerkt moesten worden.



Groffen: ,,De provincie gebruikt bijna exact dezelfde woorden als wij: doe het daar niet. Maar om te zeggen dat het plan definitief van de baan is, is volgens ons wat te vroeg. Eerst eens kijken wat de gemeente gaat doen.’’