Blazen bij Sjansbal Roosendaal: ‘Ouders moeten erop kunnen vertrouwen dat het veilig is’

'Wel grappig’

Savanja Verdonk en haar vriendinnen, allemaal 14, verheugen zich op een avond carnavalspret. Ze vinden de controle wel prima, zelf hebben ze geen enkele behoefte aan alcohol. ,,Zo weten we zeker dat er geen gekke mensen binnenkomen’', vinden de meiden. Rachelle Kaufman (14) vindt het wel grappig. ,,Ik snap het wel. Mijn ouders hebben me ook op het hart gedrukt: ‘Als jullie maar niet drinken’.’'

Per van Hassel (15) heeft er gemengde gevoelens over. ,,Niet dat ik al drink. Maar eigenlijk vind ik dat het je eigen keuze moet zijn, zolang je maar niet teveel drinkt. Verder komen wij nog nergens binnen, maar volgend jaar ga ik ook naar El Corazon.’'

Eerste keer

In het halletje staan jeugdagent Michael Bot en Koen Vromans, thematisch wijkagent jeugd klaar met het blaasapparaat. ,,Dit is een preventieve maatregel, op verzoek van De Kring. Hebben ze alcohol op, dan komen ze niet binnen. Dit is de eerste keer dat we hier op deze manier doen. Normaal controleren we in de weekenden wel buiten op de Markt. Op straat kom je toch de meeste excessen tegen.’'