Blauwe zone Oudenbosch is vanaf dinsdag een feit

In een blauwe zone mag maximaal twee uur geparkeerd worden. Tegen de zwaaikom van de Oudenbosche haven zijn de parkeervakken speciaal aangelegd. Tot dusverre was het chaos troef met parkeren aan de Kade.

De invoering van de blauwe zone had nogal wat voeten in aarde. Het was zelfs inzet van de verkiezingscampagne vorig jaar. Ondernemers en buurtbewoners uit het winkelgebied waren verdeeld of de blauwe zone als oplossing voor winkelleegstand zou werken. Bovendien vreesden Oudenbosschenaren uit aangrenzende straten voor extra parkeerdruk in hun straten. Fenkelstraat, Professor van Ginnekenstraat, Elisabethstraat en Varkensmarkt maakten eerst ook deel uit van de blauwe zone, maar de klankbordgroep adviseerde daarop negatief.

De parkeersdruk valt volgens Mollen wel mee in de winkelstraten van Oudenbosch. Hij baseert zich op eerdere metingen en enquêtes onder bewoners en klanten. Winkelend publiek staat nooit lang in de Fenkelstraat en Professor van Ginnekenstraat. Uiteindelijk kregen de plannen meer draagvlak, ook om een gunstiger vestigingsklimaat voor nieuwe ondernemers te creëeren.

Het gelimiteerd parkeren geldt van maandag tot en met zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur. Op aanraden van de lokale horeca is de parkeerschijf in de avonduren, op de vrijdag koopavond en op zondag niet nodig. De gemeente Halderberge evalueert het plan over een jaar. Halderberge heeft nu twee blauwe zonegebieden. Eeder al was de parkeerschijf van kracht op het Raadhuisplein in Hoeven. In de drie andere dorpen zijn geen plannen het parkeerbeleid om te gooien.