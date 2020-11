Blauwe stokken geven aan waar de nieuwe natuur in het Rucphense bos moet komen

‘Uniek in de wereld’: Nieuw distribu­tie­cen­trum op Borchwerf I biedt werk voor 400 mensen en 305 robots

1 november ROOSENDAAL - Weer een nieuw distributiecentrum in Roosendaal? Ja, weer een. Maar het e-fulfilment center van Active Ants op Borchwerf I, dat deze week in gebruik werd genomen, is niet de eerste de beste ‘logistieke doos'. 105 robots zijn de meest in het oog springende werknemers.