Blauwe olifant op terras speeltuin Vrouwenhof in Roosendaal

‘Drugscara­van’ geeft enorme stankover­last in Roosendaal, wietlucht in meerdere wijken te ruiken

21 april ROOSENDAAL - In verschillende wijken in Roosendaal was dinsdagavond een penetrante henneplucht te ruiken. Waar het precies vandaan kwam was lange tijd onduidelijk. Uiteindelijk bleek dat een caravan aan Gewenten die vol stond met drugsafval de boosdoener was.