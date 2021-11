Björn zal voor altijd jong blijven, ook al wordt hij ouder

COLUMN/POLL Als we de nieuwe coronare­gels niet snappen, dan vólgen we ze niet

Na de vorige persconferentie stond ik langs de lijn bij de voetbalwedstrijd van zoonlief. Het was de laatste zaterdag dat sportpubliek was toegestaan, zeiden premier Rutte en minister De Jonge. Toch keek de kantinejuf verbaasd toen ik haar vroeg of ze de drukte missen zou.

26 november