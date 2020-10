Bjorn Rommens wordt bij Conaction één van de jongste voorzitters van een Raad van Toezicht van Nederland

Man (52) uit Baar­le-Nas­sau probeert in te breken in garage in Halsteren, maar wordt aangehou­den

4 oktober HALSTEREN - Een 52-jarige man uit Baarle-Nassau is zaterdagavond rond 23.30 uur gearresteerd omdat hij probeerde in te breken in een garage aan de Franckenberg in Halsteren.