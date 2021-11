Björn Rommens (28) gekozen tot lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen

Fietsster aangereden door tractor in Wouwse Plantage, vrouw naar ziekenhuis

WOUWSE PLANTAGE - Een fietsster is maandagmiddag in Wouwse Plantage aangereden door een tractor. Het landbouwvoertuig stak het fietspad aan de Plantagebaan over. De fietsster raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht.

22 november