Bizar toeval in Zegge: twee parachutisten raken los van elkaar gewond bij landingen

ZEGGE - Een 37-jarige parachutist uit Tilburg heeft zondagmiddag zijn been gebroken bij een harde landing in Zegge. De man ligt volgens de parachutistenclub Skydive ENPC in Breda in het ziekenhuis en is goed aanspreekbaar. Door een bizar toeval raakte er even later nog een parachutist gewond bij een landing op bijna dezelfde plek.