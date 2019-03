Bizar toeval in Oudenbossche straat waar boom op auto's viel: Miljoenenjacht brengt 214.000 euro naar gedupeerde

Carnaval in swingend bigbandjas­je op Halfvasten­bal

18:26 ROOSENDAAL - Alsof je samen de foto's bekijkt, nog even nagenietend van de carnaval, met een pintje en een lekker muziekje erbij. Dat is zo'n beetje de superrelaxte sfeer bij het Halfvastenbal, zondagmiddag in de kleine zaal in De Kring. Maar die muziek is wel live en gespeeld door Valley Sound Big Band. En de foto's? Die verschijnen levensgroot op het beeldscherm.