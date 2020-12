Bisdom Breda helpt parochies bij opzetten livestreams voor kerstvieringen

Franka van der Rijt en John Bas

Dat zegt woordvoerder Marc de Koning van het bisdom in reactie op het ‘pijnlijke maar verstandige besluit’ van de Nederlandse bisschoppen om vanwege de afgekondigde lockdown af te zien van publieke vieringen tijdens kerstavond en -nacht.

Juist deze twee missen worden doorgaans druk bezocht en dat is voor de bisschoppen aanleiding om hun ‘verantwoordelijkheid te nemen’ in deze coronatijd, meldden zij woensdag op de site van de Rooms-Katholieke Kerk.

‘Teleurstelling compenseren’

Gelukkig zijn tegenwoordig de technische middelen voorhanden om de teleurstelling over het niet fysiek bijwonen van de kerstmis te ‘compenseren’ via livestreams, aldus De Koning die gelovigen ook verwijst naar de site vierkerstmis.nl. Die biedt tal van links en downloads om mensen te helpen om Kerstmis thuis goed te kunnen vieren.

De twee missen op kerstavond (17.00 en 23.00 uur) in de basiliek van Oudenbosch zijn via livestreams te volgen, maar hoe het zit met de vieringen op Eerste en Tweede Kerstdag in de parochies van Halderberge en Moerdijk is nog onduidelijk.

Uiteraard golden al beperkingen (maximaal 30 bezoekers, mondkapje verplicht en geen grote samenzang), maar pastoor Maickel Prasing vraagt zich af of het niet verstandiger is om sowieso af te zien van publieke vieringen tijdens de lockdown. Hij is daarover in overleg met de kerkbesturen.

Basiliekpromotor Jan Bedaf vindt het ‘natuurlijk jammer’ dat door corona alles anders is met kerst in de kerk, ‘maar als dat we onze gezondheid daarmee dienen, moeten we dat er voor over hebben’.

De Nederlandse bisschoppen vinden publieke vieringen op Eerste en Tweede Kerstdag overigens wél essentieel. Bisschop Jan Liesen van Breda sprak de gelovigen moed in. ,,Tegenover de coronapandemie en de donkere dagen waarin we leven, staat dat wij mogen uitkijken naar de komst van Jezus. In het licht van God komt alles in een nieuw perspectief te staan.”

Ook de Protestantse Kerken in Nederland hebben geen ‘fysieke diensten’ op kerstavond. De gebruikelijke diensten op Eerste Kerstdag en de zondagsdienst van 27 december gaan wél gewoon door, zij het met een maximum van 30 kerkgangers. Voorzitter van de kerkenraad Jan Uitterlinden (72) van de Gereformeerde en Dinteloord en Steenbergen kan dat besluit wel billijken.

Klein koortje

,,Zonder corona kunnen er bijna driehonderd mensen in onze kerk in Dinteloord, op anderhalve meter makkelijk vijftig. Maar wij houden ons aan dertig. Zonder samenzang. Wel hebben we altijd drie gemeenteleden als klein koortje. Het zijn beperkingen, maar het is nu eenmaal niet anders.”

Via de kerkomroep kunnen de 180 leden de diensten met predikant Evelien Barendregt vanaf 10.00 uur ook volgen, maar live vanuit de Dinteloordse kerk valt er niets te zien. Bij gebrek aan camera’s, zegt Uitterlinden. ,,Maar ter compensatie van de kerstavond die niet doorgaat, nemen we wel vooraf een programma op dat onze leden thuis online kunnen bekijken.”