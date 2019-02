BioMoer Moerstraten kan niet uitbreiden: faillissement aangevraagd

In een persbericht schrijven de aandeelhouders: ,,In december 2018 heeft de Raad van State weer een uitspraak gedaan, wat inhoud dat de aanvraag opnieuw ter visie moet worden gelegd. Dit vergt weer de nodige tijd. De uitbreiding is essentieel om de installatie bedrijfseconomisch toekomstbestendig te houden. Omdat de uitbreidingsvergunning in december niet goedgekeurd is, zijn de aandeelhouders van BioMoer tot de conclusie gekomen, dat doorgaan geen haalbare kaart is en inmiddels is het faillissement aangevraagd bij de rechtbank.’’