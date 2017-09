Biomineralenfabriek neemt lastige hobbel in Roosendaal

ROOSENDAAL - De uitstoot van geur is geen obstakel voor het verlenen van een vergunning voor de omstreden biomineralenfabriek in Roosendaal. Die conclusie trekt Bureau Tauw, dat in opdracht van de gemeente alle documenten heeft onderzocht die zowel de aanvrager als de tegenstanders heeft ingediend. Tauw is daarbij niet over één nacht ijs gegaan, want in mei wilde het bureau nog geen groen licht geven.

Op het onderdeel geur zaten toen nog haken en ogen aan de vergunningsaanvraag van Biomineralen BV. Nu concludeert Tauw niet alleen dat er voldoende informatie beschikbaar is, deze is zelfs zodanig dat de fabriek een vergunning kan krijgen omdat het aannemelijk is dat aan de richtwaarden voor geur wordt voldaan. De uitstoot is nog niet de helft van de geur die de fabriek naar buien mag brengen.

De uitkomst is een belangrijke stap in de komst van de fabriek die naar het idee van de tegenstanders veel te dicht op de woonwijk Westrand en de woningen op Borchwerf wordt gebouwd. Ook bij de Roosendaalse gemeenteraad was veel twijfel of de stad wel blij moet zijn met zo'n fabriek dichtbij het bewoonde gebied. Waarna wethouder Cees Lok is opgedragen een onafhankelijk bureau te vragen om alle documenten nog eens tegen het licht te houden.

Niets lijkt het verlenen van de vergunning in de weg te zitten, al denken de tegenstanders daar anders over. Wethouder Lok wil nog niet ingaan op de conclusie van het bureau. Hij verwacht dat het advies in oktober leidt tot een beslissing over de benodigde vergunningen. Oppositiepartij VLP vindt dat de vergunning toch kan worden geweigerd.