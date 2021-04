Biomineralen BV geeft het nog niet op, Mestverwerker op binnenterrein Suez wel van de baan

En hij zegt dat het plan om de mestfabriek te bouwen binnen de hekken van Suez ReEnergy aan de Potendreef zeker niet doorgaat. ,,Daar was niemand van gecharmeerd, dus dat hebben we niet doorgezet", aldus Burghout.

Geurrapport

Half maart trok de Raad van State in Den Haag een streep door de vergunning voor de mestfabriek. Volgens de rechter deugt het geurrapport dat Biomineralen op liet stellen niet. Daarnaast is onvoldoende aangetoond dat omwonenden geen legionellabesmetting vanuit de biologische luchtwasser op kunnen lopen. Al snel werd duidelijk dat Biomineralen BV een nieuwe vergunning moet aanvragen om de fabriek alsnog te mogen bouwen.

Volledig scherm Drie jaar geleden lanceerde Suez ReEnergy het plan om de Biomineralen-fabriek op het middenterrein van de vuilverbrander aan de Potendreef te situeren. Dat plan heeft het niet gehaald. © Lucht foto Aero View

Duurde gruwelijk lang

Lodewijk Burghout beraadt zich nog op de uitspraak. Terugkijkend merkt hij op: ,,De vergunning was in 2017 verleend. Da’s een hele poos geleden. Het duurde allemaal gruwelijk lang. Pas vier jaar later is er de uitspraak van de Raad van State. We bestuderen die uitspraak nog.” Zo onderzoekt hij of de afgekeurde onderdelen van de vergunning gerepareerd kunnen worden.

Quote Het is te voorbarig om nu te stellen dat we de delen die door de Raad van State vernietigd zijn, gaan repareren Lodewijk Burghout, Biomineralen BV

,,Maar het is te voorbarig om nu te stellen dat we de delen die vernietigd zijn, gaan repareren. We oriënteren ons en praten er met de betrokken partijen over.” Zoals bekend is Biomineralen BV een joint venture tussen de ZLTO en afvalverwerker Suez.

Niet in buitengebied

De ZLTO blijft bij zijn standpunt over mestbewerking, namelijk dat er in Noord-Brabant voldoende locaties en dus capaciteit beschikbaar moet komen om mest te verwerken. Daarbij denkt de ZLTO aan boerderijen, het buitengebied en industrieterreinen. Nu mogen mestverwerkers nog niet in het buitengebied worden opgericht.

Volledig scherm Een koe dabbert in de mest bij een melkveehouder. © ANP XTRA

Dikke fractie

Sinds 2014 moeten boeren een deel van hun mestoverschot laten verwerken. Biomineralen is een installatie waar dat kan. Daar kunnen uit de dikke fractie van de mest droge mestkorrels worden gemaakt. Het dunne deel van de mest kan in de visie van Biomineralen BV op landbouwgrond worden uitgereden.

Over de nabije toekomst zegt Reinier Enzerink van de ZLTO: ,,We zijn de uitspraak van de Raad van State aan het bestuderen en we overleggen met de betrokken partijen. Op zijn vroegst zal daar begin mei iets uit komen.”