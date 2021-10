Biodiversiteit staat centraal op dit Hoevens bedrijf: ‘Leuk om met nieuwe gewassen te werken’

In deze serie nemen we u mee de ‘de boer op’. Hoe verdienen West-Brabantse landbouwers hun brood? Vandaag: Joris en Chantal van Aart die vanuit De Heulhoeve in Hoeven heel de regio voorzien van de biologische boodschappen.

Mocht er ooit een gen gevonden worden dat duidt op een natuurlijke aanleg voor pionieren of vernieuwen, dan is het zeer wel denkbaar dat dit bij de familie Van Aart terug te vinden is. Dat begint in dit verhaal bij de grootvader van Joris van Aart.

Hoewel hij bij lange na niet bij de allereerste kas plaatste, was dit in de jaren 60 nog altijd een relatief nieuw vorm van teelt. Opa Van Aart bouwt zijn kas naast zijn veeteeltbedrijf. In 1985 stopt hij met de veeteelt. Omdat zijn zoon een succesvolle carrière als ambtenaar doorloopt, gaat de beste man er vanuit dat hij geen opvolging zal hebben.

Verrassing

Quote M’n vader moest alles zelf uit zaad opkweken, er waren nauwelijks leveran­ciers die zich bezighiel­den met biologi­sche gewassen Joris van Aart Maar daar vergist hij zich in. Groot is de verrassing wanneer Joris’ vader in 1990 te kennen geeft zijn vaste baan op te willen geven voor een bestaan als agrarisch ondernemer. En dat niet alleen, hij besloot ook nog eens biologisch te gaan telen. In een tijd dat dit nog een absolute nichemarkt was waar nauwelijks faciliteiten voor waren. ,,O jee”, schijnt grootvader indertijd gezegd te hebben.



,,M’n vader moest alles zelf uit zaad opkweken”, zegt Joris. ,,Er waren nauwelijks leveranciers die zich bezighielden met biologische gewassen.” De kas die opa bouwde, was in 1990 behoorlijk onderkomen. ,,Omdat hij er niet vanuit ging dat er een opvolger zou zijn, werd er nauwelijks in geïnvesteerd.”

Nieuw dak

Wanneer een storm de hele kas plat legt, komt er een nieuw dak op. ,,Het oude onderstel hebben we in z’n geheel met een trekker weer rechtop kunnen zetten”, vertelt Joris. Lopend door de kas zijn de oude houten palen nog zichtbaar. De kas is laag, veel lager dan tegenwoordig gebruikelijk. Maar tegelijkertijd is de kas ook nog altijd zeer deugdelijk. Helemaal in lijn met de biologische teelt die Joris en Chantal voortzetten. Waarom iets vernieuwen als het oude nog (her)bruikbaar is?

Hoewel Joris en Chantal het bedrijf pas in 2018 volledig overnamen, werkt Joris hier al sinds zijn 17de. Hij volgde de LAS, daarna de MAS richting milieukunde, altijd met het idee in het achterhoofd om het familiebedrijf voort te zetten.

Webwinkel

Opa Van Aart overlijdt helaas in 1999, voor hij Joris een volgende en op dat moment eveneens redelijk vernieuwende stap ziet zetten. In 2003 begint Joris een boerderijwebwinkel. Van hieruit verkoopt hij zijn eigen producten, aangevuld met een compleet biologisch assortiment met de meest uiteenlopende producten.

Joris en Chantal van Aart met hun dochter

Chantal is van huis uit verpleegkundige. Na de komst van de kinderen (Lenthe, Ties en Mirthe, nu respectievelijk 12, 11 en 7 jaar oud) heeft ze een tijdje geprobeerd parttime te werken. ,,Dan kwam het voor dat ik ’s avonds avonddienst draaide om vervolgens hier ’s ochtends aan de slag te gaan. Daar ben ik snel genoeg mee gestopt.”

Binnen het bedrijf houdt Chantal zich vooral bezig met de bestellingen. De bestellingen worden in drie ronden bezorgd op donderdag, vrijdag en zaterdag. Per dag is een ander deel van de regio aan de beurt.

Van walnoten tot pepernoten Via de webwinkel brengen Joris en Chantal uiteraard hun eigen producten aan de man. Dit assortiment bestaat uit een dertigtal verschillende gewassen. Paksoi, snijbiet, raapsteeltjes, aubergine, tomaat, puntpaprika, walnoten, taybes en ga zo maar door. De beschikbaarheid is daarbij afhankelijk van het seizoen. ,,Voor onze sperziebonen rijden mensen om”, vermeldt Joris trots. ,,Het zaad daarvan winnen we zelf.” Naast producten uit eigen teelt is het mogelijk om bijna alle denkbare boodschappen via de webshop te bestellen. Vlees, zuivel, kruiden, sap, alcohol, pasta, bedenk wat er zoal in de gemiddelde supermarkt verkrijgbaar is, en het is in biologische variant verkrijgbaar. Consumenten die zich met plezier ergeren aan de aanwezigheid van pepernoten in oktober, kunnen gerust zijn. Ook hier liggen ze al in de digitale schappen.

Zorgbloed

Toch kruipt het zorgbloed van Chantal waar het niet gaan kan. Helemaal loskomen van de medische hoek kan ze niet. ,,Ik ben momenteel bezig met een studie homeopathie”, vertelt ze. ,,Misschien dat ik op termijn een praktijk aan huis begin.”

Met een dertigtal verschillende gewassen in een kas van 5500 vierkante meter, ziet de indeling eruit als een lappendeken. Het geeft de kas een gezellig rommelige aanblik, al die variatie. Naar achteren toe wordt dit nog eens versterkt. Joris is namelijk bezig zijn recent aangelegde voedselbos ‘in de kas te halen’.

Fruit- en notenbomen

Achter de kas ligt een stuk grond van nog eens 3500 vierkante meter dat er tot voor een jaar of drie geleden ongebruikt bij lag. Dat wil zeggen, er waren ooit plannen om hier uit te breiden. De fundering en looppaden waren al aangelegd, maar de plannen zijn nooit ten uitvoer gebracht. Nu staat er een variëteit aan fruit- en notenbomen. Nou ja, boompjes. Het zal nog even duren het direct duidelijk is dat het een voedselbos is. Maar dat gaat vanzelf. Dit jaar konden al wel de eerste bessen geoogst worden. ,,Over een paar jaar kunnen hier misschien ook nog wel wat kippen scharrelen”, overpeinst Joris.

Quote Om de planten weerbaar­der te maken tegen plagen ziekten, is een grote biodiversi­teit belangrijk Joris van Aart Daar waar het in veel glastuinbouwbedrijven de afgelopen decennia vooral draaide om schaalvergroting en uitbreiding van kasruimte, heeft Joris recentelijk een deel van zij kas zo ongericht dat het voedselbos als het ware ‘naar binnen kan komen’. ,,Om de planten weerbaarder te maken tegen plagen ziekten, is een grote biodiversiteit belangrijk”, legt hij uit. ,,Wat we hier doen is dan ook niet zozeer gedaan met een verdienmodel in het achterhoofd, maar vooral om die biodiversiteit te vergroten.”

Witte fambozen

Onderwijl plukt hij enkele zeer smakelijke witte frambozen. Hij wijst op een aantal druivenranken. ,,Het voordeel daarvan is bijvoorbeeld dat ze pas laat bladeren aanmaken waardoor er voor de rest van het jaar veel licht is voor de andere planten.” Of en hoe het allemaal gaat werken? Joris durft het niet met honderd procent zekerheid te zeggen. ,,Ik vind het juist wel leuk om met nieuwe gewassen aan de slag te gaan. Kijken hoe het werkt.”