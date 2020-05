Binnenzwembaden open: ‘Even plonsen en weer weg’

,,Het was een hele verrassing”, zeggen Frank Roggenkamp van Laco zwembad in Oudenbosch en Amy van Bemmel directeur zwembad De Stok in Roosendaal in koor.

Protocol

De samenwerkende partijen in de zwembranche hebben een protocol gemaakt om te gebruiken bij de heropening van de zwembaden. Dit protocol zorgt er voor dat iedereen weer op een veilige en verantwoorde manier kan genieten van de zwemsport, rekening houdend met de belangen van alle zwemmers, zwembadpersoneel en zwemverenigingen.

,,Maandag starten onze zwemlessen weer. We gaan elke week ons aanbod uitbreiden. Volgende week baantjes zwemmen erbij en de week daarna weer doelgroepzwemmen”, zegt Roggenkamp.

Onderzoeken

,,We wachten nog even wat onderzoeken af”, zegt Van Bemmel. Die onderzoeken gaan over het verband tussen het coronavirus en zwembadwater. ,,De baden staan ook al een aantal weken op nachtstand dus het water moet eerst weer op peil gebracht worden.”

De verrassing was dat het zo snel al weer open mocht: ,,Niemand had het voorzien, we dachten pas eind mei open te mogen, maar gelukkig kunnen we snel schakelen en kunnen we maandag open”, zegt Roggenkamp.

Zwemmen mag, maar de rest nog niet:,,Douchen moet thuis en ons horeca gedeelte én onze sauna zijn ook nog dicht. Het is dus snel effe er in en er uit! Even plonsen en weer weg.” Roggenkamp vindt het jammer dat de sociale functie die een zwembad in zijn ogen heeft nog niet geboden kan worden.

