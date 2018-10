Binnenstad Roosendaal en Designer Outlet Rosada werken nu echt samen

Waspunt West-Bra­bant verhuist

18:00 RUCPHEN - Het regionale waspunt in Steunpunt Gagelstede in Sint Willebrord heeft de maximum capaciteit bereikt. Daarom is besloten een nieuwe locatie te zoeken, die is gevonden op de gemeentewerf aan de Expeditieweg 3a in Rucphen.