Binnenkort voetgangersbrug en viaduct in wielerparcours Rucphen

Techjourna­list Daniël Verlaan uit Roosendaal: ‘Bijna alles wat ik doe, mag niet’

17:00 HILVERSUM - Hij gaat undercover in geheime online netwerken, spoort datalekken op en dompelt zich onder in de wereld van criminele hackers. Oud-Roosendaler Daniël Verlaan (30) opereert als techjournalist bij RTL Nieuws in de duistere krochten van het internet. Hij werd dit jaar bekroond met twee prestigieuze, journalistieke prijzen én is bezig met een boek. ‘Ik kan niet tegen onrecht’.