Binnenkijken in de nieuwe bioscoop van Roosendaal: hier kijk jij straks naar de nieuwste films

Man weigert mondkapje te dragen en mishandelt meerdere buschauf­feurs in Roosendaal

16:30 ROOSENDAAL - Een 32-jarige Angolese man is dinsdagochtend op het busstation in Roosendaal aangehouden omdat hij meerdere buschauffeurs zou hebben mishandeld, die hem weigerden te vervoeren. Hij wilde geen mondkapje dragen, had geen vervoersbewijs en misdroeg zich.