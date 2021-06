Binnenkijken bij kunstenaars in Wouw, Heerle en Wouwse Plantage

Automobi­lis­te raakt onwel en rijdt over een fietspad recht een weiland in

31 mei RUCPHEN - Een automobiliste is maandagmorgen op de rotonde aan de Gebrande Hoefstraat in Rucphen onwel geworden en is daarna met haar auto in een weiland terecht gekomen. Voordat zij het weiland in reed, reed zij op het nippertje langs een boom en over een fietspad.