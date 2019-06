Binnenkijken bij In den Wouwdfluit: kunst, cultuur en muziek

,,We willen ons nu meer richten op kunst in combinatie met muziek. Ik houd me nu bezig met keramiek, beeldhouwen en schilderen en dat willen we aan de regio laten zien”, zegt Loes Walraven-Van Langerak. Vandaar dat op 22 en 23 juni hun pand aan de Omgang opengesteld wordt voor het publiek.



Het pand op zich is al iets bijzonders, want het is een Hurkshuis, ontworpen door architect Jacques Hurks. Het heeft nog steeds veel kenmerkende elementen, zoals een bijzondere trap, glas-in-lood en art-deco-elementen.