Binnenbad druk door natte zomer: ‘Maar we verheugen ons juist op buiten zwemmen’

Verhalen als uit Oss, waar de wachttijd voor een tijdslot om te komen zwemmen momenteel makkelijk vier dagen is, die spelen in Roosendaal niet. Maar denk niet dat je op de bonnefooi een frisse duik kunt gaan nemen. ,,Als ik kijk in de agenda voor morgen, zie ik al 106 reserveringen staan. Veel mensen beslissen wat meer op het laatste moment, dus dit raakt morgen wel uitverkocht.”

Het is vooral heel erg jammer dat het tot nu toe in de zomer geen buitenzwem­weer is

Maar aan die drukte kleeft voor De Stok, met tenslotte ook een groot buitenbad, wel een dubbel gevoel. ,,Het is natuurlijk heel fijn dat er binnen gewoon gezwommen kan worden, maar het is vooral heel erg jammer dat het tot nu toe in de zomer geen buitenzwemweer is”, vindt Van Bemmel. ,,We verheugen ons juist altijd ontzettend op het buitenbadseizoen.”

Normale zomer

Met activiteiten als zwemles en aquazwemmen is het weliswaar gewoon druk in De Stok, maar het regenachtige weer van de laatste tijd, is niet waar Van Bemmel op had gehoopt. ,,In die zes weken zomervakantie, wil je gewoon zes weken zon. De laatste jaren zijn we wat dat betreft behoorlijk verwend. Maar goed, dat is in Nederland natuurlijk niet de norm. Dit is eigenlijk weer een normale zomer.”