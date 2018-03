Binnen of buiten de kom. Waar moeten arbeidsmigranten in Roosendaal wonen?

Rel rond Binnentuin landt bij nieuwe raad Rucphen

11:03 RUCPHEN - Het heikele huisvestingsplan voor sportclubs aan de Binnentuin landt met een flinke knal op het bord van de nieuwe gemeenteraad in Rucphen. AVR’90-voorzitter Mark Kamphuis richt zich met de kreet ‘Uw tijd is op’ tot wethouder René Lazeroms en tracht zo de politiek tot ingrijpen te bewegen. Het college is verbolgen over zijn toon.