Binnen kijken bij verbouwde LTS in Roosendaal, eerste deel vrijdag klaar

Jan Sep (1942-2019): Volksverte­gen­woor­di­ger en tonprater

15:03 OUD GASTEL - Ook in de jaren dat hij dik in de lokale politiek zat, bleef Jan Sep rond carnavalstijd tonpraten. Het was zijn manier om z'n hart te luchten, want de humor in de raadzaal was, wat hem betrof, ver te zoeken. De Gastelaar overleed maandag op 76-jarige leeftijd.