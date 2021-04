Bijzondere straten krijgen bescherming tegen sloopkogel: ‘Er is al te veel verdwenen’

Sinds de wederopbouw ging met name in het oude centrum van Roosendaal veel tegen de vlakte dat achteraf bewaard had moeten blijven, vindt De Regt. ,,Je merkt dat veel mensen daar nu spijt van hebben. We hebben niet al te veel meer over, dus we moeten zuinig zijn op het moois dát we nu nog hebben. Er is al te veel verdwenen onder de sloopkogel.”

En nog steeds gebeurt het volgens hem dat buurten hun kenmerkende gezicht langzaam kwijtraken. ,,Soms zie je in oude straten mooie panden verdwijnen, en er iets nieuws voor terugkomen dat daar eigenlijk niet past. Dat is zonde.”

Om wat er nog is te behouden, wil De Regt dat de gemeente beschermde dorps- en stadsgezichten aanwijst. Die zijn er nu namelijk niet. In zo'n gebied mag niet zomaar meer gebouwd of gesloopt worden, maar de eisen zijn minder streng dan bij het toewijzen van een monumentstatus.

‘Het moet gek lopen’

Inpandig of aan de achterkant van hun huizen mogen bewoners van de beschermde gebieden bijvoorbeeld wel gewoon verbouwen. Het gaat puur om het beschermen van het historisch ‘gezicht’ van een buurt. ,,Bij alle eventuele veranderingen daaraan moet straks worden getoetst of het wel in het straatbeeld past.”

Officieel moet de gemeenteraad nog een besluit nemen over het voorstel van De Regt. Vanavond wordt er in de gemeenteraad over gesproken, maar zijn motie is inmiddels al door álle partijen in de gemeenteraad mede ondertekend. ,,En ook de wethouder, die ik vooraf heb geraadpleegd, is enthousiast. Dus het moet gek lopen, wil het niet gaan gebeuren.”

Shortlist van zeven gezichten

Welke gebieden straks precies allemaal beschermd worden, dat is nog niet bekend: het proces van toewijzing is lang en vergt veel onderzoek. Er is wel alvast een shortlist van zeven gezichten opgesteld.

In Roosendaal gaat het om het ‘historisch lint’ (Markt, Raadhuisstraat en Molenstraat), de omgeving van de Parklaan, delen van wederopbouwwijk Kalsdonk, het parochiecentrum in Burgerhout en het gebied Badhuisstraat, Boulevard Antverpia en een stuk van de Hulsdonksestraat.

In Wouw staan het marktplein, de Roosendaalse- en de Bergsestraat op de nominatie. Ook de kern van Wouwse Plantage (aan de Plantagebaan) komt in aanmerking.