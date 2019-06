Bijzondere eer voor jeugdteam DIOZ uit Zegge

Burgemeester Marjolein van der Meer Mohr maakte in het weekeind speciaal tijd vrij voor de voetballers onder dertien die een KNVB-districtsbeker naar Zegge brachten. ,,Het was een unieke prestatie. Voor het eerst in de geschiedenis een beker, terwijl DIOZ al sinds 1938 bestaat’’, blikt Van Greevenbroek terug op de finale. Het jeugdteam bleek twee weken terug in Den Bosch de sterkste van het zuidelijke district.

Selecteren

Er is nog iets dat het winnen van de beker extra knap maakt, legt Van Greevenbroek, trotse vader van speler Thijs, uit. ,,Waar andere verenigingen kunnen selecteren uit meerdere spelers en meerdere elftallen, is onze JO13 het enige team in die leeftijdsklasse.’’ Het telt 14 spelers. ,,Er moet er dus niet ééntje ziek zijn’’, merkt hij lachend op. In het verleden had de club een apart meisjesteam maar dat is opgeheven en verdeeld over andere elftallen.