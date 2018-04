Bijrijdster gewond na klap met auto tegen boom in Roosendaal

RVP neemt meer tijd voor nieuwe coalitie Rucphen

7:00 RUCPHEN - De gemeenteraad van Rucphen is compleet. De op 21 maart gekozen Martijn Gijzen (RVP) kiest na bedenktijd toch voor het raadslidmaatschap. Een nieuw college is er nog niet, meldt informateur Martien de Bruijn desgevraagd. Toch verwacht de RVP-leider dat er voor 8 mei wel duidelijkheid is.