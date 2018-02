Bijna zeven ton voor ontmoedigende verkeersmaatregelen Bosschenhoofd

BOSSCHENHOOFD - Een einde maken aan de dagelijkse 'verkeersgruwel' voor inwoners van Bosschenhoofd. Het is makkelijker gezegd dan gedaan. Sinds de rondweg om Oudenbosch gereed is, krijgt het kerkdorp vele extra voertuigen te verwerken. Vrachtwagenchauffeurs maken van Bosschenhoofd een sluiproute tussen A17 en A58. Tijd voor actie.

Dat vinden niet alleen bewoners en bewonersgroepen zoals Zorg om Bosschenhoofd. Dat vindt ook college en gemeenteraad. Deze week ging de politiek onder voorwaarden akkoord met een ruime verdubbeling van het budget wat nodig is om verkeersmaatregelen te treffen. Geen drie ton, maar 670.500 euro wordt gespendeerd aan een verkeersveiliger Bosschenhoofd. Of die maatregelen de automobilist doen besluiten het dorp voortaan te mijden, is nog maar de vraag.

Francien Kuijstermans van Zorg om Bosschenhoofd heeft er een hard hoofd in. Voorafgaand aan het raadsdebat schetste ze het beeld van overlegrondes, waarin verantwoordelijk wethouder Jan Mollen nauwelijks oog had voor de kritische noot onder de burgres. ,,Meer drempels, scherpere chicanes, flitspalen, een langere 30 kilometer-zone en meer handhaving. Het werd steeds afgedaan als 'te duur, niet haalbaar of onmogelijk'. Bovendien is de toelaatbare verhoging van 7000 naar 10.000 verkeersbewegingen per etmaal voor ons burgers op weinig transparante wijze ingevoerd.'' Volgens Kuijstermans is de Pastoor van Breugelstraat daardoor nooit duurzaam veilig te maken.

Met bijna zeven ton kunnen de inwoners van Bosschenhoofd in elk geval rekenen op een vierhonderd meter lange 30-kilometer zone, een 'duurzaam veiliger' Vaartweg, bredere fietspaden en een verkeersplateau bij de Breugelhof. Na uitvoerige discussie over de effecten van de verkeersmaatregelen, gaven alle fractie aan in elk geval de extra middelen beschikbaar te stellen.

De wethouder herkende zich niet in de kritiek van Kuijstermans dat hij het pakket maatregelen nog vóór de verkiezingen wil doordrukken. ,,Helaas kunnen we niet aan alle verwachtingen tegemoet komen. Dan had er een rondweg om Bosschenhoofd moeten komen. Dat kan niet. Veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid moeten zo goed mogelijk in balans zijn.''

De politieke partijen namen het, zo kort voor de verkiezingen, in grote lijnen op voor de bewoners. Zo kreeg Mollen de opdracht mee om een integrale aanpak van alle sluipverkeer in Halderberge tegen het licht te houden, de 30 kilometerzone te verlengen dan wel twee traverses aan te leggen en te zien in hoeverre een algeheel vrachtverbod door Bosschenhoofd mogelijk is. De wethouder hield wat slagen om de arm. ,,Er blijft verdeeldheid onder de bewoners. De ene wil wel, wat de andere niet wil. We hebben gezocht naar de best mogelijke oplossingen en trekken daar een evaluatieperiode van een jaar voor uit.'' Bij die evaluatie betrekt het college niet alleen de raad, maar ook de klankbordgroep.