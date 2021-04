Bijna weer het terras op en de schoolbanken in, maar: 'Dit moet ook weer geen maanden duren’

Maurice Broeren van café Donkenhof in Wouw is een week van tevoren al druk in de weer om zijn terras weer klaar voor gebruik te maken. De bloembakken moeten er natuurlijk wel pico bello bij staan als straks het eerste pilsje weer uitgeserveerd mag worden. ,,Het is ergens ook wel goed dat we maar van 12.00 uur tot 18.00 uur open mogen, we zullen er wel weer even in moeten komen na zes maanden sluiting. Als we nu in één keer volle bak moeten draaien, denk ik dat mijn personeel zo over zijn toeren is.’’