Bijna drie ton om scheuren atletiekbaan AVO te dichten

Meer ruimte, meer wagens: Beau brengt rijschool TLON naar nieuw onderkomen

25 maart ROOSENDAAL - Ze is 23 jaar oud en loopt over van enthousiasme en ideeën. Staat bijna klaar om als derde generatie de rijschool over te nemen dat haar opa Cor Luijten in september 1961 in Roosendaal oprichtte. Sinds de dag dat ze bij het gaspedaal kon, rijdt Beau Luijten auto.