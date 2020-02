Bijna deadline day: komt er glasvezel in de dorpen of niet

ROOSENDAAL - Het gaat er al heel lang over, maar binnenkort weten de dorpelingen ook of het er daadwerkelijk komt. Glasvezel in de Roosendaalse dorpen. Er is nog een eindsprint nodig, dorpsbewoners hebben nog maar een paar dagen om zich in te schrijven.

,,Komende maandag is de deadline”, zegt Roël Hoppezak, projectleider namens Glasvezel Buitenaf, het bedrijf dat samen met enkele lokale verkopers verantwoordelijk is voor de aanleg. Om glasvezel aan te leggen moet 35 procent van de ongeveer 3.500 woningen in die dorpen op voorhand aangeven mee te zullen doen. ,,We hebben een deadline en een drempel. Daarna weten we of we ook daadwerkelijk glasvezel gaan aanleggen.”

Het bedrijf Glasvezel Buitenaf uit Almelo heeft al een aantal keer de deadline verschoven. ,,Sinds de start van de verlenging zien we een mooie stijgende lijn in de aanmeldingen.” Hoppezak heeft ontdekt dat er in Wouwse Plantage, Moerstraten, Nispen, Heerle en Wouw nog veel vooroordelen en misvattingen over glasvezel leven. ,,Deze week zijn er nog allerlei activiteiten. Dat geeft ons de kans om uit te leggen wat de voordelen van glasvezel kunnen zijn. Alle mensen die daar op afkomen, maken de keuze voor glasvezel. Dat is wel heel fijn.”

,,In Nispen, Wouwse Plantage en Heerle zij we er bijna. Daar zien we dagelijks een toename in de aanmelding. In Wouw moet er nog wel wat gebeuren.”

We zijn er zeker van dat het haalbaar is in Wouw. We zien dat in de wat grotere dorpen het iets lastiger is om iedereen te spreken. Maar we zetten deze week nog alles op alles om het benodigde percentage van 35 procent te halen.”

Nispen

Thed van Kempen van het dorpsinitiatief Nispen Digitaal. ,,Het is voor het dorp ook belangrijk dat er glasvezel komt. De infrastructuur van glasvezel voegt ook waarde toe aan je huis.”

Of Nispen glasvezel krijgt is nog niet zeker. ,,Ik en nog veel meer dorpsgenoten vinden het belangrijk dat we glasvezel krijgen.”

