Bijna alles in deze Roosendaalse woning komt uit de jaren 30: ‘Het is een verslaving’

Het huis aan de Beeklaan in Roosendaal is gebouwd in 1938 en vrijwel alles dat zich in de woning bevindt, komt uit die periode. Alles. Van tafelkleed tot rookstoel, van bed tot wastafel. Alsof je met de DeLorean uit Back to the Future een sprong terug in de tijd maakt.



De deur gaat open en daar staat Steve Dickens, de 45-jarige zoon des huizes. Een reus van een vent in een ruim zittend kostuum, een smetteloos wit overhemd en een rode stropdas. Ook uit de jaren 30? ,,Nee, door mijn lengte heb ik op dat gebied een probleem. Het is er wel, maar onbetaalbaar.”