Bijgeplaatst huisafval zorgt voor groeiende ergernissen in Halderberge

Corona in een foto gevangen: ‘Ons zicht vrij maken voor de andere dingen in het leven’

8:00 ROOSENDAAL - Corona. De hele dag door worden we er mee geconfronteerd. In kranten, op internet, op televisie, op de radio. Er komt de hele dag door zo veel informatie op ons af dat we het af en toe wel eens van ons af zouden willen duwen. Dat we alles aan de kant willen schuiven om een keer om ons heen te kijken naar wat er nog meer gebeurt in de wereld.